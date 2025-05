Concerto comemora 180 anos de imigração alemã no Paraná

A Camerata Antiqua de Curitiba apresenta-se às 20h, desta sexta (3), no Clube Concórdia, como parte das comemorações dos 180 anos da imigração alemã no Paraná. No sábado (4), às 18h30, a apresentação acontece na Capela Santa Maria – Espaço Cultural.

Os concertos, sob a regência do maestro alemão Hans-Peter Frank, abrem a temporada de 2009. No programa estão a Cantata 137 de Johann Sebatian Bach, e a Missa Trinitatis em Dó Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart.

O maestro Hans-Peter Frank é um dos principais regentes europeus. Foi maestro titular de importantes orquestras, em especial a Berliner Sinfonie Orchester e a Staatskapelle Weimar, na Alemanha, e a Orquestra Sinfônica de Helsingborg, na Suécia. Com esses grupos gravou CDs e realizou turnês por toda a Europa, Estados Unidos, Japão, México e Israel.

Para esse primeiro encontro com a Camerata, Peter Frank escolheu obras dos dois mais significativos e prolíficos compositores do século XVIII. A Cantata 137 faz parte de uma sequência de quase 200 composições que Bach escreveu para cultos dominicais, enquanto a Missa Trinitatis foi composta por Mozart, também para cultos católicos, aos 17 anos de idade.