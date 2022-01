Dentro do BBB e entre críticas dos telespectadores, Naiara Azevedo lança primeira faixa de novo álbum

Antes de entrar no maior reality show da TV brasileira, o Big Brother Brasil, Naiara Azevedo deixou agendado para hoje, 19 de janeiro, seu primeiro single de 2022. A faixa “Nem Te Culpo”, estará disponível nas plataformas digitais e no YouTube a partir das 21h e faz parte do DVD “Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais”. O audiovisual foi gravado em 19 de dezembro de 2021.

“A Nem Te Culpo é o primeiro single do projeto e eu sou uma das compositoras. A história da faixa é sobre uma situação muito comum que algumas mulheres enfrentam em relacionamentos. Ela fala sobre uma mulher que não consegue enxergar o homem que tem do lado e se desvaloriza por conta disso. Ela tem uma ligaçãozinha com a “50 Reais”, que abordou sobre traição, outro fato bem comum em alguns relacionamentos, infelizmente”, conta Naiara.

Além de Naiara, Waléria Leão, Blener Maycom, Vinni Miranda, Rafael Quadros e Bia Frazo também compuseram a música, que é o primeiro lançamento a ser divulgado do novo álbum da cantora. As próximas músicas saem no mês de fevereiro.

“Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais” tem produção musical de Blener Maycom, direção executiva de Rafael Cabral e direção geral de Fernando Cabral e Danilo Diaz. A direção de vídeo ficou por conta de Will Santos, da Terra Produções. Este é o primeiro trabalho da artista depois de assinar contrato de exclusividade com a desenvolvedora ONErpm Music Group.