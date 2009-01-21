Globo exibe show de Elton John no sábado

Neste sábado (17), a TV Globo transmitirá o show do cantor Elton John direto do Anhembi, em São Paulo. Treze câmeras do sistema Hight Definition – doze localizadas no parque e uma em um helicóptero – vão registrar os detalhes da apresentação, que também contará com iluminação especial da platéia para o telespectador, de casa, entrar no clima do evento. A jornalista Patrícia Poeta apresentará a transmissão, que será exibida em três blocos, a partir das 23h, logo após o 'Big Brother Brasil 9'.
Esta será a segunda apresentação do astro britânico, que esteve no Brasil em 1995, durante a turnê "Made in England". Desta vez, Elton John apresentará o show "Rocket Man", que celebra os grandes sucessos dos seus 39 anos de carreira. No repertório, sucessos como "Candle in the wind", "Dont let the sun go down on me", "Sacrifice" e "Rocket man". O espetáculo de abertura, com o cantor James Blunt, será gravado e exibido no domingo (25), logo após 'Big Brother Brasil 9'.