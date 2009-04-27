Inimigos da HP cantam sucessos do novo CD na Capital

Os curitibanos já cantaram e dançaram com o samba alegre e envolvente do grupo paulista Inimigos da HP, em agosto do ano passado, quando o grupo gravou seu CD/DVD, 'Zoodstock na Estrada', na Pedreira Paulo Leminski.

Com o enorme sucesso e excelente repercussão, os músicos decidiram retornar à Capital para mais dois shows do novo trabalho, no Curitiba Master Hall. O grupo promete embalar o fim de semana dos paranaenses com sucessos como 'Toca Um Samba Aí', 'Bons Momentos', ' Só Você e Eu', 'Quer Dizer', 'Vem Buscar o Que é Teu', 'O Dia do Nosso Amor' e 'Zoodstock'.

Os ingressos do primeiro lote estão à venda pelo Disk Ingressos (41 3315-0808) ou nos quiosques dos shoppings Mueller, Curitiba e Total, e nas lanchonetes Au-Au a R$ 23 a meia entrada para estudantes, doadores de um quilo de alimento e pessoas acima de 60 anos. Mais informações pelo (41) 3248-1001.





Serviço:

Show do Grupo Inimigos da HP





Quando: sexta e sábado (24 e 25)

Horário: a partir das 23h





Local: Curitiba Master Hall - (Rua Itajubá, 123 – Portão – Curitiba)



Ingressos: Primeiro lote a R$ 23 meia entrada para estudantes, doadores de um quilo de alimento e pessoas acima de 60 anos.





Pontos de venda: Disk Ingressos (41 3315-0808) ou nos quiosques dos shoppings Mueller, Curitiba e Total e nas lanchonetes Au-Au (shoppings Mueller, Palladium, PolloShop Alto da XV e Rua Carlos de Carvalho).





Censura: 16 anos. Menores acompanhados dos pais ou responsáveis.



