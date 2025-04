Novo álbum do U2 chega ao País na próxima terça

É amanhã que o novo álbum do U2, 'No Line On The Horizon', o 12º da banda, será lançado oficialmente. Mas só na Irlanda. No mundo, inclusive no Brasil, o disco chega às lojas na próxima terça (3). Para os fãs mais ansiosos, é possível baixar o disco na internet desde a última quarta, quando todas as faixas vazaram. O descuido parece ter sido causado de propósito pela própria banda, mas os links para baixar as músicas estão sendo pouco a pouco localizados e desabilitados. Até ontem, era possível baixar o disco de um servidor na Rússia.

Antes mesmo de aterrissar ao País, o álbum já é disco de platina, por conta das 60 mil cópias vendidas previamente. Em sites como o da Fnac e das Lojas Americanas, dá para comprar o CD com antecedência, por preços que variam de R$ 34,90 a R$ 44,90. Quem quiser gastar um pouco mais pode importar o álbum pela Amazon.com. Lá, é possível adquirir a edição especial (que não vazou na rede), com CD, pôster, livro e DVD. O preço é salgado: US$ 67,49 (R$ 168,05, sem taxa de importação). O disco deveria ter sido lançado antes do Natal mas, em outubro, o grupo adiou a estreia para março.

Participaram da produção Brian Eno e Steve Lillywhite, que já trabalharam com o U2 na década de 80. O álbum foi gravado em Dublin, Nova York, Londres e no Marrocos. O trabalho vem com 11 faixas. Alardeado como revolucionário, acabou gerando muita expectativa. Principalmente depois que o produtor canadense Daniel Lanois afirmou ao jornal americano Boston Herald que a banda reinventaria o rock. "Eu gosto deles por causa do apetite por inovação", disse.