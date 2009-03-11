Trio Quintina lança CD em show no Teatro Paiol

Um grande show na próxima sexta e sábado (3 e 4), a partir das 21h, no Teatro Paiol, na Capital paranaense marca o lançamento do CD 'Quintina Orquestra Trio', do Trio Quintina.

A multiplicidade de sons é o carro chefe do novo trabalho de Fabiano Silveira, Gabriel Schwartz e Gustavo Schwartz, que além dos sons de instrumentos como cavaquinho, violão de 7 cordas, sopros, bateria e percussão também terá a participação dos convidados Graciliano Zambonim (bateria), Vitor Gabriel (sax tenor e clarinete), Sérgio Albach (clarinete) e Rodrigo Capistrano (sax alto e soprano).

'Quintina Orquestra Trio' além da participação especial de amigos do trio também terá em sua grande maioria músicas compostas por Fabiano, Gabriel e Gustavo, com exceção de 'Água de Beber' (Tom Jobim e Vinícius de Moraes) e Vai te Catá', de Gabriel e Fabio Rigoni.





O público poderá conferir e curtir entre as novas músicas do repertório 'Cuidado', Ela me abandonou', 'Falando em seu ouvido', sambas, choros, baladas que viajam por autores como Noel e Cartola, Gil, Caetano e Djavan.

Outra novidade do CD é a regravação de 'Balão Azul', gravado originalmente em 1988, no primeiro trabalho do Trio.





Serviço

'Trio Quintina' – lançamento CD 'Quintina Orquestra Trio'





Quando: sexta e sábado (3 e 4)

Horário: 21h





Local: Teatro Paiol - Praça Guido Viaro, s/n, Prado Velho





Ingressos: R$ 15 e R$ 7,50 (meia entrada para estudantes, idosos)

Venda de ingressos a partir de 31/03



