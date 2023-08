OSUEL promove concerto beneficente em Londrina nesta quinta-feira

"Do Rock ao Jazz" traz a OSUEL em concerto beneficente

A OSUEL promove, nesta quinta-feira (10), às 19h30, um concerto beneficente em prol do Hospital Evangélico de Londrina, no Cine Teatro Ouro Verde. O repertório diferenciado inclui canções que vão do rock ao jazz, em uma viagem por 75 anos de história da música.