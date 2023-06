Lollapalooza define datas para sua próxima edição em São Paulo

A edição do Lollapalooza de 2024 será realizada nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. Os artistas que se apresentarão no evento serão anunciados posteriormente.



Um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza foi criado em 1991 pelo cantor do Jane's Addiction, Perry Farrell.

Em 2023, a edição brasileira do festival contou com apresentações de artistas como Lil Nas X, Billie Eilish, Rosalía e Tame Impala, além dos brasileiros Ludmilla, Pitty, Pedro Sampaio.





O rapper americano Drake estava confirmado na edição deste ano, mas cancelou a apresentação de forma repentina. "Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo", afirmava a nota. "Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas."





No entanto, sob condição de anonimato, pessoas envolvidas com a produção do festival afirmaram à Folha que parte da equipe contratada pelo rapper não só já estava no Brasil trabalhando como havia passado a madrugada anterior ao cancelamento fazendo a montagem de cenário, equipamento de áudio, painel de LED e outras estruturas ao lado de funcionários do Lollpalooza no Autódromo de Interlagos.





Segundo essas pessoas, a equipe de Drake, que estava hospedada no hotel Hilton, ficou sabendo que ele não viria mais ao Brasil durante a montagem. Eles descobriram junto com a equipe da T4F —empresa que organizava o Lolla até esta última edição.