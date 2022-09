Referência no pop nacional, Jão faz show em Londrina neste sábado

Interpretando hits como “Idiota”, “Essa fiz pro nosso amor” e "Me beija com raiva”, Jão se tornou um dos maiores fenômenos do pop nacional contemporâneo. Sucesso nas paradas e nas plataformas digitais, onde suas músicas contabilizam mais de 500 milhões de streams, o cantor tem arrastado uma multidão de fãs em apresentações que tem realizado em todo o país. Neste sábado (1º), o artista traz a Londrina o show “Pirata”, que será apresentado no Iate Clube, com portões abertos às 16 horas.







Nascido no interior de São Paulo, em uma pequena cidade chamada Américo Brasiliense, João Vitor Romania Balbino adotou o codinome Jão e mudou-se para a capital para investir na carreira artística. Apostando no estilo romântico, o cantor lançou seu primeiro álbum, “Lobos”, em 2018. O disco de estreia integrou disputada lista da Rolling Stones dos melhores lançamentos daquele ano e ganhou uma turnê que atraiu milhares de fãs pelo país afora.



Lançado em 2019, o segundo álbum "Anti-Herói" atingiu a soma de 1,6 milhões streams apenas no primeiro dia, tornando-se a quarta melhor estreia para um álbum pop no Spotify. O sucesso foi consolidado com o lançamento do disco "Pirata", em 2021. O trabalho rendeu diversos hits e uma turnê que tem rodado com sucesso por dezenas de cidades brasileiras e chegou ao palco dos maiores eventos musicais do país, incluindo Lollapalooza BR, Planeta Brasil, Planeta Atlântida, Coolritiba e Rock in Rio.







Além de concorrer a diversos prêmios musicais, como Álbum do Ano, ‘Artista do Ano, Hit do Ano e outras categorias, “Pirata” foi indicado para o Grammy Latino como “Melhor Álbum Pop do Ano em Língua Portuguesa”. Já a música “Idiota” recebeu indicação de “Melhor Canção em Língua Portuguesa."

Em entrevistas, Jão tem comentado que já está pensando na gravação de um novo álbum que deve acontecer após o fim da turnê "Pirata". O cantor de 27 anos de idade é contratado da gravadora Universal







Music.

Serviço:

Show “Pirata”, com o cantor Jão



Quando - Sábado (1º), a partir das 16 horas (horário da abertura dos portões



Onde – Iate Clube de Londrina



Quanto – A partir de R$ 140



Ponto de venda - Alphatickets







Leia mais na Folha de Londrina.