Saiba as músicas de Amy Winehouse mais tocadas no Brasil

O talento musical e a potência vocal foram marcas registradas de Amy Winehouse. A cantora e compositora britânica teve a trajetória de sucesso interrompida com a morte prematura aos 27 anos, em 2011. Nesta quinta, dia 14, a artista festejaria seus 40 anos. Para relembrar o legado musical dela, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um estudo especial para mostrar as canções que os brasileiros mais ouviram nos últimos anos no país.







Uma curiosidade é que quatro canções da artista se repetiram nas primeiras posições dos dois rankings musicais produzidos. “Rehab” ficou na liderança da lista das músicas de autoria de Amy Winehouse mais regravadas e em primeiro lugar entre as mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública. Em ambas as listas, “You know I'm no good”, “Tears dry on their own” e “Love is a losing game” ficaram na segunda, terceira e quarta colocações, respectivamente.

Amy Winehouse tem atualmente 52 composições e 391 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Esse material musical deixado pela artista é compartilhado pela associação estrangeira à qual é filiada por meio de contrato de representação e reciprocidade com a gestão coletiva no Brasil. São dados fundamentais para que suas canções sejam identificadas quando tocam nos locais de execução pública no país e para que seus rendimentos sejam encaminhados à sua associação quando os canais e espaços, onde suas músicas foram tocadas, pagam direitos autorais no país.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros da artista terão direito a receber os rendimentos por suas canções tocadas no Brasil por 70 anos após a morte.





Ranking das músicas de autoria Amy Winehouse mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádios, Show, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Música ao vivo, Carnaval e Festa Junina)

Posição - Música - Autores





1 - Rehab - Amy Winehouse

2 - You know I'm no good - Amy Winehouse





3 - Tears dry on their own - Ashford Willie James / Valerie Simpson / Amy Winehouse

4 - Love is a losing game - Amy Winehouse





5 - In my bed - Remi Salaam / Amy Winehouse

6 - Just friends - Amy Winehouse





7 - Wake up alone - O'duffy Paul Staveley / Amy Winehouse

8 - Fuck me pumps - Remi Salaam / Amy Winehouse





9 - He can only hold her - Bobby Poindexter / John Alexander Harrison / Amy Winehouse / Charlie Harper / Poindexter Richard





10 - Me & mr Jones (fuckery) - Amy Winehouse





Top 5 das músicas de autoria de Amy Winehouse mais regravadas





Posição - Música - Autores





1 - Rehab - Amy Winehouse





2 - You know I’m no good - Amy Winehouse





3 - Tears dry on their own - Ashford Willie James / Valerie Simpson / Amy Winehouse





4 - Love is a losing game - Amy Winehouse





5 - Just friends - Amy Winehouse