Segundo concerto do projeto Ópera Viva em Londrina será nesta quarta no Espaço Villa Rica

O projeto Ópera Viva, lançado em Londrina no final do mês de julho com o objetivo de aproximar o público da ópera, realiza o seu segundo concerto no dia 9 de agosto, às 20 horas, no Espaço Villa Rica, com uma das mais importantes árias de ópera e de música brasileira do repertório de soprano coloratura e mezzosoprano.







No concerto, Edineia Oliveira, mezzosoprano, cantora consagrada no cenário lírico internacional e idealizadora do Ópera Viva, e Jessica Leão, soprano, que reside na Alemanha, e que estará no Brasil para cantar “La Traviata” em São Paulo, estarão juntas em Londrina para um evento imperdível.

As árias serão legendadas para intensificar a experiência e a compreensão de que a ópera retrata a vida humana e os mais variados sentimentos. O repertório inclui árias, duetos e canções de “La Traviata" e “Il Trovatore”, de Verdi, “Lucia de Lammermoor”, de Donizetti, “Norma”, de Bellini e canções brasileiras de Villa-Lobos e Hekel Tavares.





Também em agosto será realizado o primeiro concerto da série “Senta que lá vem ópera”, estreando com Carmen, de Bizet, no dia 19 de agosto. A apresentação terá inserções musicais para que o público entre no universo da composição.

Os ingressos para os espetáculos custam R$ 70 inteira e R$ 35 meia entrada e estão à venda pelo link https://villarica.pagtickets.com.br/concerto-de-agosto__5114/.





A agenda de concertos de 2023 pode ser acompanhada pelo site https://www.opera-viva.com/agenda.

Conteúdo online exclusivo





O projeto Ópera Viva terá, além dos concertos, uma plataforma online com conteúdo exclusivo, que será lançada no dia 9 de agosto, unindo dois objetivos: aproximar as pessoas da ópera para levar conhecimento e apreciação musical de forma leve e tranquila muito mais longe; e financiar o projeto para que possa ser expandido.





Assinando a plataforma por um valor mensal de R$ 29,90, o usuário terá acesso às gravações dos concertos e contribuirá para que a música chegue a novos lugares e possa ajudar a transformar vidas. Para saber mais entre no link https://www.opera-viva.com/plataformaonline.

Sobre Jéssica Leão





A soprano brasileira Jessica Leão nasceu em São Bernardo do Campo e está estudando Meisterklasse Fachrichtung Klassischer Gesang/Musiktheater com KS Prof. Roland Schubert no "Felix Mendelssohn Bartholdy" HMT- Leipzig desde outubro de 2021. Entre 2006 e 2012, frequentou o Conservatório "André da Silva Gomes" no Brasil. Também cursou bacharelado em canto na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) e participou da academia de ópera do Theatro São Pedro.





Além de participar de master classes com os professores Sherrill Milnes, Verônica Villarroel e Ramón Tebar na Opera Naples Academy (EUA), teve como seu professor de canto o barítono Francisco Campos Neto. Em 2019 conquistou o primeiro lugar e também o prêmio "Eleazar de Carvalho" no concurso de canto Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). Em 2018, foi a terceira colocada no 16o Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas.

Publicidade





Entre seus papéis interpretados estão: die Königin der Nacht, Frau Herz, Rita, Juliette, Frasquita, Nella, Olga Sukarev e outros. Como solista, participou de concertos como a 9a Sinfonia de Beethoven, Carmina Burana de Orff e Petite Messe Solennelle de Rossini. Recentemente estreiou no Teatro Oper Leipzig na Alemanha, o papel Niece II da Ópera Peter Grimes de B.Britten. Em agosto irá debutar o personagem Violetta Valery da ópera La Traviata de G.Verdi no Teatro Bradesco.





Sobre Edineia Oliveira





Edineia Oliveira é Bacharel em Canto. Seus estudos iniciais foram com Vania Soares, Amim Feres, Neyde Thomas, Carmo Barbosa e Fernando Carvalhaes. Nos Estados Unidos aprimorou-se com Katherine Green, Mark Oswald e atualmente com Claudia Friedlander. Recebeu o importante prêmio Carlos Gomes de “Melhor Cantora do Ano”, além de vencedora de vários concursos de canto nacionais. Tem em seu repertório personagens como Ébole em Don Carlo, Carmen em Carmen, Amneris em Aida, Azucena em Il Trovatore, Serena em Porgy and Bess, Réquiem di Verdi, Maddalena em Rigoleto, Adalgisa em Norma e diversos outros.





Executou extenso repertório sob a batuta de maestros como Lorin Mazel, Eiji Owe, Ligia Amadio, Alessandro Sangiorgi, Gennady Rozhdestvensky, Isaack Karabtchevsky, Fabio Mechetti, Allester Willians e outros grandes regentes internacionais. Seu repertório sinfônico inclui dezenas de obras como Synphonie no. 2 e Symphonie no. 8”, Matthäuspassion e Johannespassion, Messias, Petit Messe Solenele, Missa Criolla, Lobgesang, Requiem, Sea Pictures. Participou de óperas montadas em diversas versões como Dido e Eneas, Violanta, Pedro Malazarte, Bug Jargal, Il Tríptico, Suor Angelica - Zia Principezza, Il Tabarro - La Frugola e Gianni Schichi – Zita, The Rape of Lucretia, Santuzza e Lolla em Cavaleria Rusticana e Dalila em Samson et Dalila.