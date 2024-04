Série de palestras reúne bandas e artistas da música independente de Londrina

O Banda Nova Abril para a Cena, iniciativa voltada ao desenvolvimento de ações formativas, promovida pelo coletivo responsável pelo Projeto Banda Nova da Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), será sediado na Funcart, nos dias 21 e 28 de abril, a partir das 15h.





A Funcart fica localizada na Rua Senador Souza Naves, 2380. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas por meio do formulário. Somente participantes inscritos terão direito a receberem os certificados, com total de seis horas de atividades.

A edição de 2024 marca os 15 anos do projeto, desenvolvido para colocar em evidência e incentivar a profissionalização de bandas e artistas independentes de Londrina. Nesta etapa, que conta com o patrocínio do Ministério da Cultura por meio da Lei Paulo Gustavo, quatro artistas irão abordar temas como direitos autorais, performance ao vivo, sustentabilidade financeira e tendências do mercado fonográfico.







O produtor executivo do Projeto Banda Nova Funcart, João Vitor Ribeiro, avalia que a etapa reforça o papel da Funcart e do coletivo à frente do projeto no apoio aos e às artistas independentes da música em Londrina. Por este motivo, os quatro artistas convidados - Sara Delallo, Vinícius Carneiro Gouveia, Eduardo Assad Sahão e Pedro Mello - irão compartilhar um pouco das suas experiências em temas considerados estratégicos para o desenvolvimento da carreira.

Promovendo novas conexões e a troca de experiências, o objetivo do projeto Banda Nova Abril para a Cena é aumentar o repertório de possibilidades de desenvolvimento artístico dos participantes, sejam eles artistas amadores interessados em tirar as suas ideias musicais da gaveta ou músicos e bandas que já possuem trabalhos lançados.





No entanto, acrescenta João Ribeiro, para além do aspecto formativo, o evento almeja promover reflexões mais amplas que venham a causar rupturas no atual cenário da música independente de Londrina. "Estamos entusiasmados com esta etapa porque a série de Encontros Banda Nova vai além de simplesmente promover discussões, mas visa, também, desafiar o atual estado das coisas no sentido de enfrentarmos os diversos desafios de se fazer música independente atualmente. A importância deste desdobramento é evidente, pois contribui para uma compreensão mais ampla do papel possível de cada agente cultural - seja músico, produtor musical, técnico e o público - na construção de uma cena musical mais forte. Estamos empenhados em criar um espaço onde artistas independentes possam se reunir, trocar ideias e encontrar soluções para os desafios que enfrentam em suas carreiras musicais", destaca.

O projeto Banda Nova Abril para a Cena é uma realização do Governo Federal através do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina - Funcart, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, viabilizado por meio da Secretaria de Cultura de Londrina e conta com produção do coletivo Flua Cultura.