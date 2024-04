Mais de 214 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe e outras doenças no Paraná

Mais de 214 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe e outras doenças no PR

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou balanço parcial do Dia D de Vacinação Contra a Gripe, com 214.774 doses aplicadas e meta superada. Foram mobilizados 10 mil profissionais e 1,3 mil salas de vacinação. Prioridade foi para imunizar idosos e grupos de risco, além de atualizar carteirinhas. No Paraná, 15,88% da população já foi vacinada contra a gripe, enquanto 19.047 receberam a vacina contra a Covid-19 e 29.854 doses de rotina foram registradas. Também foram avaliadas 129.641 carteirinhas de vacinação, com maioria de crianças.