SESC Cadeião exibirá gratuitamente novo clipe de Luli MC neste domingo em Londrina

A londrinense Luli MC exibe o videoclipe do single “Dandara: A Força”, faixa que integra seu primeiro álbum Pede Agô, gratuitamente, no SESC Cadeião, neste domingo (2) às 16h. O projeto é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo por meio da Secretaria Municipal de Cultura.





A música trata da importância da conexão com a espiritualidade e a força ancestral para enfrentar as adversidades da vida. Luli MC, conhecida por suas letras combativas que tratam sobre racismo, empoderamento e desigualdade social, apresenta um clipe repleto de simbologias em uma narrativa clássica, mas que, a partir do olhar da direção, mescla elementos contemporâneos.

Visando a acessibilidade, a artista disponibiliza versões do clipe com interpretação em Libras e também com audiodescrição. A equipe de produção é formada exclusivamente por artistas e profissionais de Londrina.





Exibição de Dandara: A força





Quando: Domingo, 2 de junho, às 16h





Onde: SESC Cadeião (R. Sergipe, 52)





Ingressos: Gratuitos com limite de lugares