Estadunidense Terrie Odabi é atração no Festival de Blues em Londrina

A norte-americana Terrie Odabi, referência do soul blues, faz duas apresentações no 14º Festival Blues de Londrina nesta sexta (31) e sábado (1).





A cantora que cativou o público em todo o mundo com sua voz hipnotizante e sua banda excepcional coleciona sete indicações ao Blues Music Award, e se destaca como uma figura proeminente na cena do blues.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Terrie Odabi é a mulher do blues e soul mais dinâmica que surgiu nos últimos tempos, desde que Etta James saiu do distrito de Fillmore, em São Francisco, nos anos 1950. Tem uma voz poderosa, escreve músicas incríveis, lidera uma banda e tem movimentos no palco que combinam perfeitamente com os ritmos de seu material", diz a crítica especializada americana por quem ela é paparicada.







Os críticos elegeram Terrie Odabi a realeza do West Coast Blues. De acordo com eles, somente uma cantora com a combinação de poder e sutileza de Odabi poderia se defender em meio a esse tipo de comparação.





Ainda segundo os especialistas, o que diferencia a diva de tantos de seus colegas são os diferentes tons de mágoa, saudade, felicidade e profundidade que ela traz para a música.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: