Shakira supera Beyoncé e tem álbum mais ouvido do mundo no ano

Shakira, 47, tem o álbum mais ouvido do mundo no ano até o momento. A cantora lançou "Las Mujeres Ya No Lloram" em 22 de março.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Antes do lançamento do 12º disco, a famosa já havia lançado músicas sobre o fim do relacionamento com Gerard Piqué. O casal terminou em junho de 2022 e a separação rendeu várias polêmicas, incluindo uma traição do jogador de futebol.

Publicidade



Conforme o Odds Scanner, "Las Mujeres Ya No Lloram" é o mais ouvido do ano no Spotify. A pesquisa informou que teve mais de 3,6 bilhões de streams na plataforma.



O álbum da colombiana superou outros sucessos. "Cowboy Carter", lançado por Beyoncé uma semana depois, ocupa o sétimo lugar no ranking mundial, com 750 milhões de streams.

Publicidade



O Spotify divulgou que Shakira é a 17ª cantora mais ouvida. Quem comanda a lista é The Weeknd, com mais 112 milhões de ouvintes mensais.





Publicidade

ÁLBUNS MAIS OUVIDOS DO ANO



"Las Mujeres Ya No Lloram", de Shakira: 3,6 bilhões de streams

"Nu King", de Jason Derulo: 3,4 bilhões de streams

"Fireworks & Rollerblades", de Benson Boone: 1,6 bilhões de streams

"Eternal Sunshine", de Ariana Grande: 1,3 bilhões de streams

"Vultures 1", de Kanye West & Ty Dolla Sign: 1 bilhão de streams

"American Dream", de 21 Savage: 956 milhões de streams

"Cowboy Carter", de Beyoncé: 750 milhões de streams

"Tyla", de Tyla: 739 milhões de streams

"The After Taste", de Kenya Grace: 711 milhões de streams

"Que Nos Falte Todo", de Luck Ra: 652 milhões de streams



Os brasileiros também se destacaram no ranking. "Paraíso Particular (Ao Vivo)", de Gusttavo Lima, ficou em 11º lugar, somando 651 milhões de streams. Enquanto "Boiadeira Internacional (Ao Vivo)", de Ana Castela, ficou em 12º e contabilizou 619 milhões de streams.