Sucesso como Dra. Rosângela, Índio Behn fará show em Londrina

Ao refletir sobre a personagem, Índio Behn comenta que a personagem, junto com seu crescimento, vem ganhando de fato ares de uma pessoa real, cada vezes mais amada e envolvida pelo público, o que faz com que se sinta uma pessoa realizada.

Muito além das paredes de seu consultório, ainda vem ganhando espaço na tela do SBT, no programa “A Praça É Nossa”. "Agora além de expor meus pacientes na internet eu posso expor em rede nacional. Isso é errado? É. Mas ninguém manda o convênio nos pagar tão pouco. Preciso complementar minha renda.”

“Eu sou uma só e não tenho condições de atender em particular cada paciente, então a consulta coletiva agiliza esse processo. Já o Causos de Família é uma reunião das minhas piores pacientes. Já que não consegui curá-las decidi monetizar seus transtornos em forma de entretenimento”, explica Dra. Rosangela, que tem entre suas principais realizações conversar com o Padre Fabio de Melo e a Xuxa por DM. “Isso não tem preço!”.

Em determinado momento do show, a Dra Rosângela chega a chamar alguém da plateia ou um convidado especial que seja artista local para realizar uma breve consulta no palco. índio Behn descreve a apresentação como uma "consulta coletiva" que passa pelas principais cidades brasileiras.

A partir dessa mistura e dos vídeos que bombaram é que surgiu a ideia do espetáculo "Gratiluz", onde a personagem Dra. Rosângela faz piadas com diversas situações do cotidiano dos terapeutas, bem como canta paródias com acompanhamento de um ukelele, o qual é tocado pelo próprio artista.

Com quase um milhão de seguidores nas redes sociais, a personagem desembarca em Londrina com o seu espetáculo "Gratiluz", com classificação indicativa de 12 anos. Os ingressos variam de R$45,00 A R$90,00 e podem ser adquiridos no próprio teatro.

Índio Behn é um humorista e músico, natural de Canoas, região metropolitana da capital do Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira artística como músico tocando em bailes pelo interior do estado e capital. Porém, em 2010 começou a produzir conteúdo de humor para a internet, por meio de um blog.

A partir da produção de conteúdo de humor para internet, se inspirou para criar textos a fim de se apresentar como humorista de Stand Up Comedy em clubes de comédia e, em 2012, lançou seu primeiro solo.





Logo após as primeiras apresentações, Behn se encorajou para inscrever-se pela primeira vez em um concurso de humor, o quadro “Quem Chega Lá?” do Domingão do Faustão, da Rede Globo, no qual foi um dos finalistas em 2015. Em 2016 participou do Prêmio Multishow de Humor, no qual também foi um dos finalistas. Em 2017, após adquirir experiência no palco, iniciou alguns trabalhos como diretor de palco e diretor de imagens.

Um dos seus primeiros trabalhos foi dirigir o primeiro especial de comédia do humorista Nego Di. Nos anos seguintes, Índio passou a se apresentar com mais frequência em clubes de comédia e ficou uma longa temporada em cartaz com a peça “Com a Corda Toda”, além de criar sua própria plataforma para shows corporativos on-line.





Também, na mesma época, gravou seu especial de comédia só com paródias, o qual está disponível nas plataformas digitais de streaming de áudio e de vídeo. Em 2022, participou do quadro Mochila do Riso, um quadro do programa Faustão na Band. Ainda em 2022, a LUNE Produtora assumiu a gestão da sua carreira.





Após isso, Índio concedeu entrevista ao Danilo Gentili no programa The Noite, do SBT, e também participou do podcast Inteligência Ltda, um dos maiores podcasts do Brasil, além de participar dos programas Pretinho Básico e Que Papo é Esse?, da RBS. Em dezembro de 2022, Índio Behn estreou no icônico programa de humor A Praça é Nossa, no SBT.





Atualmente, o artista está produzindo, em grande volume e periodicidade, conteúdo para as mídias sociais. E, junto ao humorista Maikinho Pereira, criou o show “Causos de Família”, com o qual está em turnê, além de seu show solo “Gratiluz com Drª Rosângela'', o qual teve suas primeiras apresentações de experimentação de texto em São Paulo com sessões esgotadas.





Em janeiro de 2023, aconteceu a estreia oficial do show Gratiluz no Teatro CIEE, em Porto Alegre, o qual fez parte do festival Porto Verão Alegre com 8 sessões esgotadas. A procura pelo show foi tão grande que o festival solicitou mais duas sessões para encerrar o festival em um teatro maior, o Teatro AMRIGS.





Serviços:

Espetáculo Gratiluz

Data: 27/07/2024

Local: Teatro Marista (R. Cristiano Machado, 240 - Campo Belo - Londrina/PR)

Horário: 20h

Classificação: 12 Anos

Ingressos: De R$ 45,00 a R$ 90,00