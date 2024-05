Tiago Iorc lança novo álbum 'Antes que o Mundo Acabe' e faz parceria com Anitta

Tiago Iorc lançou sem avisar nesta terça-feira (14) 'Antes que o Mundo Acabe', seu novo álbum com 11 faixas. Entre elas, há uma colaboração com a cantora Anitta .



A canção "Na Ausência de Ti", uma versão em português de "In Assenza Di Te", cantada por Laura Pausini, já havia sido apresentada pelos artistas no Grammy Latino de 2023, durante um tributo à cantora italiana.

"Muito obrigado a cada um que fez parte desse meu último ano e que contribuiu para que esse álbum existisse", escreveu o cantor em suas redes sociais ao anunciar o novo trabalho.



Além da colaboração com Anitta, o álbum é composto pelas músicas "Antes que o Mundo Acabe", "Bésame Esqueça-me", "Eu só Queria", "Crianças Crescidas", "Amor Delicioso", "Me Quero Só pra Ti"; "Suave Suave", "Fala que Me Ama"; "Tudo Volta ao que Era" e "Desaguar Nocê".