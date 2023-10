Vinicius de Moraes 110 anos: veja músicas mais tocadas

“Garota de Ipanema”, parceria com Tom Jobim, foi o destaque: a mais tocada e a mais regravada nos últimos 10 anos.





Vinicius de Moraes foi um compositor, poeta, cronista e dramaturgo brasileiro. O talento criativo para a música e a poesia se destacaram ao longo da carreira, marcada ainda pela participação no movimento inicial da Bossa Nova e por um extenso catálogo de obras musicais e literárias.

Publicidade

Publicidade





O “Poetinha”, como era chamado, nasceu em 19 de outubro de 1913 e, nesta quinta, é dia de comemorar os 110 anos do nascimento dele. Em homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento musical.





“Garota de Ipanema”, canção composta em parceria com Tom Jobim, é um dos sucessos musicais dele e foi o destaque do estudo do Ecad entre as 634 composições e 529 gravações cadastradas na gestão coletiva no Brasil. A música lidera o ranking das mais regravadas de autoria dele e também ocupa a primeira posição da lista das mais tocadas no país nos últimos 10 anos.

Publicidade





Outro destaque do levantamento foi o top 3 de intérpretes que mais gravaram músicas de autoria dele. Em primeiro lugar, ficou Toquinho, seguido por Tom Jobim na segunda colocação e Baden Powell em terceiro.





Vinicius de Moraes morreu em 9 de julho de 1980 e, conforme a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros continuarão a receber os seus rendimentos em direitos autorais, já que a legislação garante o pagamento por 70 anos após a morte (ou do último autor, em caso de parcerias).

Publicidade





Ranking de músicas de autoria de Vinicius de Moraes mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)





Posição - Música - Autores

Publicidade





1 - Garota de Ipanema - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





2 - Aquarela - Vinicius de Moraes / Toquinho / Guido Morra / Mushi

Publicidade





3 - Chega de saudade - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





4 - Eu sei que vou te amar - Tom Jobim / Vinicius de Moraes

Publicidade





5 - Tarde em Itapoã - Vinicius de Moraes / Toquinho





6 - Canto de ossanha - Baden Powell / Vinicius de Moraes

Publicidade





7 - Berimbau - Vinicius de Moraes / Baden Powell





8 - Água de beber - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





9 - Regra três - Vinicius de Moraes / Toquinho





10 - Onde anda você - Vinicius de Moraes / Hermano Thomas Da Silva





Ranking de músicas de autoria de Vinicius de Moraes mais regravadas





Posição - Música - Autores





1 - Garota de Ipanema - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





2 - Eu sei que vou te amar - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





3 - Chega de saudade - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





4 - Insensatez - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





5 - A felicidade - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





6 - Se todos fossem iguais a você - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





7 - Lamentos - Vinicius de Moraes / Pixinguinha





8 - Gente humilde - Vinicius de Moraes / Chico Buarque / Garoto





9 - Água de beber - Tom Jobim / Vinicius de Moraes





10 - Berimbau - Vinicius de Moraes / Baden Powell