Fernanda Torres não era primeira escolha para papel em 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em um filme de drama neste domingo (5), por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", não foi a primeira escolha do diretor Walter Salles para o longa-metragem.





Ao jornal O Globo, a atriz Mariana Lima contou que havia sido escolhida para viver a protagonista, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e assassinado durante a ditadura militar. Mas ela precisou abdicar do papel, pois estava num processo de divórcio com Enrique Diaz e enfrentava problemas de saúde.





"Cheguei a ver fotos, estudar um pouquinho. Mas aí veio esse meu processo, e [Walter Salles] achou que eu não ia dar conta. Realmente, eu não ia", disse.





Já Torres, que já havia trabalhado com Salles em "Terra Estrangeira", precisou abdicar de outro papel para protagonizar "Ainda Estou Aqui". Ela foi cotada para interpretar Odete Roitman no remake de "Vale Tudo", que estreia no fim de março.





Torres desistiu do papel para participar de exibições internacionais de "Ainda Estou Aqui", na campanha que levou o filme a ser indicado a prêmios como o Globo de Ouro. "Houve o convite, mas o filme foi crescendo. Com o resultado de Veneza, a onda cresceu mais. Tudo é cansativo. Não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada", disse a atriz.