Natália fica em choque e chora muito com expulsão de Maria do BBB

Natália ficou em choque ao descobrir que Maria foi expulsa do BBB 22 (Globo) por agressão. A mineira estava conversando com Lucas na cozinha quando uma voz anunciou que a atriz, chamada alguns minutos antes ao confessionário, não retornaria.

Primeiro, Natália ficou paralisada e sem reação. Depois, deitou a cabeça na mesa e começou a chorar muito. "Tadinha", comentou a mineira, que estava com o corpo todo tremendo e foi consolada pelos colegas. Eles disseram que ela não deveria se sentir culpada.

Na noite de segunda-feira (15), Maria bateu com um balde na cabeça de Natália, após jogar "água suja" na rival durante o Jogo da Discórdia. As duas participavam do Jogo da Água Suja, durante o qual cada confinado precisava escolher um colega para fazer uma "acusação".



Caso o resto do grupo concordasse com a fala, o acusador tinha o direito de jogar um balde de "água suja" no acusado. Caso não concordasse, o acusador é quem levava o banho.



Maria acusou Natália de ser "desagradável", algo com o qual a maior parte da casa concordou. Ao jogar o balde de água na colega, o objeto encostou com força na cabeça dela. "Só não pode bater o balde na cabeça, né?", reclamou Natália. Maria se desculpou imediatamente.

Na sequência, o apresentador Tadeu Schmidt chamou um intervalo comercial e, na volta, disse que uma dúvida tinha que ser tirada imediatamente. Ele então perguntou a Natália se estava tudo bem, ao que ela respondeu que sim. Maria se desculpou novamente, afirmando que o balde "escorregou" da mão dela.



Durante a madrugada, Natália confessou que disse que não tinha problema por não querer prejudicar a colega. Já Maria disse no Raio-X desta manhã que tem uma tendência à agressividade e pediu desculpas publicamente pelo episódio.