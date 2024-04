'Onde existe amor, existe esperança', diz Belo sobre possível reconciliação com Gracyanne

O cantor Belo parece disposto a se reconciliar com Gracyanne Barbosa, de quem se separou há 10 dias. Durante participação no Domingão com Huck (Globo), neste domingo (28), ele deixou no ar que ainda não superou a musa fitness.



O líder do grupo Soweto, que se reuniu neste ano para uma turnê comemorativa de 30 anos, disse que o processo de término já vinha se desenrolando desde o fim do ano passado.

"Mas onde existe amor, existe esperança", afirmou no bate-papo com Luciano Huck. "É importante dizer isso: estamos falando de uma história de 14 anos."





Belo deixou claro que, apesar de ter comemorado seus 50 anos no último dia 22, não está em seu melhor momento. "Não foi uma semana tão boa", lamentou. "Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom."