Giovanna Pitel é a décima sexta eliminada do BBB 24, com 82% dos votos

Shoppings de Londrina promovem conscientização do autismo com eventos em abril

Pitel contou com a torcida de celebridades como Gil do Vigor, "é uma menina maravilhosa, batalhadora, guerreira", descreveu o ex-participante.

A assistente social caiu no paredão depois de receber cinco voto das fadas na última formação da berlinda. Ela enfrentou Alane (12,38%) e Beatriz (5,62%) no escrutínio.

A alagoana Giovanna Pitel, 24, foi a décima sexta eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (2), durante a programação ao vivo da Globo. A sister recebeu 82% dos votos.

Após dar entrevista ao programa da Globo Mais Você, a eliminada do BBB 24 Fernanda Bande revelou que ficou mal e desconfortável com algumas perguntas e alfinetadas feitas por Ana Maria Braga

Após dar entrevista ao programa da Globo Mais Você, a eliminada do BBB 24 Fernanda Bande revelou que ficou mal e desconfortável com algumas perguntas e alfinetadas feitas por Ana Maria Braga

Fernanda admite desconforto após entrevista com Ana Maria Braga no BBB 24

Fernanda admite desconforto após entrevista com Ana Maria Braga no BBB 24





Ela sai no paredão seguinte a eliminação de Fernanda, sua maior aliada no jogo. Juntas, as duas mantiveram uma relação de parceria, dentro da casa, com direito a um selinho que fez o público shippar a dupla.





Outra amizade notável da ex-BBB foi com Rodriguinho. Segundo o cantor, a relação entre eles lembrava uma de pai e filha por vezes.





O laço da assistente com Lucas também chamou a atenção da audiência. Em especial a de Camila Moura, ex-esposa do brother, que entrou com o pedido de divórcio depois de ver o companheiro flertar com a eliminada.