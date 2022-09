Planetário de Londrina exibe apresentações para crianças, adolescentes e adultos

O Planetário de Londrina estará aberto ao público na tarde deste sábado (24) com três apresentações para toda a família. A programação começa, às 15h, com o documentário “Viagem da Nasa a Marte”, com entrada gratuita. Às 16h e às 17h, serão exibidas a sessão infantil com “O aniversário do Pingo” e a sessão adulta com “Missões Espaciais”, ambas ao custo de R$ 5,00. O pagamento deve ser feito somente em dinheiro.





A tarde começa com o documentário “Viagem da Nasa a Marte”, que conta como a agência estadunidense tem estudado para enviar humanos a Marte em um prazo de 15 anos. Para cumprir a missão e explorar o espaço, especialistas devem descobrir novas tecnologias e ciência de ponta que protegem os astronautas dos assassinos mais mortais do planeta vermelho.





Em seguida, será exibida a animação “O aniversário de Pingo”, indicada para crianças de 7 a 11 anos. Com duração de 36 minutos, o filme conta a história de Pingo, um garotinho que está completando 10 anos. Seu avô, que é astrônomo, não pôde comparecer à festa de aniversário, então lhe envia um presente diferente: um par de partículas subatômicas, que Pingo apelidou de Tontão e Lelé. As partículas têm como missão explicar ao menino tudo sobre o Universo e as estrelas. Juntos, eles passam por uma inesquecível noite conversando sobre estrelas, planetas e constelações.





Por último, “Missões Espaciais”, recomendado para maiores de 12 anos, apresenta algumas características do sol e dos planetas do sistema solar. Com duração de 40 minutos, o filme é narrado por Hipácia, astrônoma grega do século IV antes de Cristo, e Yuri Gagarin, primeiro cosmonauta a entrar em órbita da Terra.





Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3326-0567.