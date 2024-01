Programação cultural de férias para crianças a partir de sábado em Londrina

O mês de janeiro será animado no Boulevard Shopping Londrina. A programação gratuita de férias para a garotada começa nesse sábado (13), a partir das 16 horas, com o Cine Drive-In Kids para crianças de 3 a 6 anos. Os pequenos serão os espectadores dos curtas-metragens dos adoráveis Minions e Minions 2 no vídeo wall localizado no piso superior do empreendimento, próximo à Praça de Alimentação.



Já nos próximos sábados, dias 20 e 27, também a partir das 16 horas, o encontro dos pequenos é com o Circo Boulevard que apresenta espetáculos do ‘Bailinho do Plantão’ na praça de eventos em frente à Hering Kids, no piso superior do empreendimento. O primeiro show, no dia 20 de janeiro, terá apresentação inédita.



Os shows do Bailinho do Plantão possuem músicas compostas pelo próprio elenco e trazem novos arranjos para canções bem conhecidas e que ganharam uma roupagem única na voz de palhaços e palhaças. No repertório, muita animação em um espetáculo construído com beleza e alegria para entreter toda a família.



O elenco é formado pelos palhaços Tulipa (Emilia Miyazaki), Frida (Aneliza Paiva), Adelaide (Juliana Galante), Lambreta (Gerson Bernardes) e Zanzibão (Tonho Costa). O show terá a participação especial dos músicos Elthon Dias (bateria), Noel Carvalho (sax e flauta) e Natanael Carvalho (trompete).



“Escolhemos uma programação cultural para as crianças se divertirem durante este mês de férias escolares, com oportunidade de interagirem com a família e aprenderem coisas novas que estimulam o conhecimento, a criatividade e a imaginação”, destaca Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping Londrina, empreendimento administrado pela NIAD.