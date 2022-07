Londrina: Profis terá plantão para renegociação de dívidas neste sábado

Os londrinenses terão mais uma oportunidade para renegociar suas dívidas e tributos municipais, aderindo ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2022, em um plantão especial de atendimento que será feito neste sábado (9), das 9h às 15h, no saguão da Prefeitura de Londrina. Neste dia, a Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda estará aberta exclusivamente para essa finalidade, sendo que o público poderá usufruir dos descontos e condições diferenciadas de parcelamento. Julho é o último mês que oferece 100% de desconto nos pagamentos feitos à vista.

Para participar do plantão, os interessados devem agendar previamente um horário pelo sistema on-line da Fazenda, ou ligando no contato (43) 3372-4424, que também funciona como WhatsApp. Ao todo, estão disponíveis 300 vagas. A Praça de Atendimento fica no piso térreo da sede da Prefeitura, na avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.

O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, frisou que os contribuintes contam com mais cerca de três semanas para poder regularizar seus débitos com 100% de desconto nos juros e multas, caso paguem à vista. “Vale ressaltar que este desconto máximo só vale para as adesões em julho, até o dia 31. As vantagens do Profis 2022 são significativas e, aqueles que preferirem, também podem parcelar as dívidas em até seis vezes, até dezembro deste ano, tendo direito a 90% de desconto neste caso. Ainda há a opção do parcelamento em até 18 vezes, mas, neste formato, o desconto nas multas e juros cai para 60%, pois as pessoas terão a oportunidade de quitarem os débitos até dezembro de 2023”, detalhou Perez.





Por meio do Profis 2022, podem ser renegociadas dívidas tributárias relativas ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ITBI (Impostos de Transmissão de Bens Imóveis); além das não tributárias, incluindo as multas e autos de infração lavrados por diversos órgãos da administração direta e indireta, como a Sema (Secretaria do Ambiente), CMTU (Companhia Municipal de Transito e Urbanização) e Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) e outros. Os débitos renegociados são aqueles inscritos ou não em dívida ativa até o dia 31 de maio de 2022.