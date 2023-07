Projeto “Barbie Fora da Caixa” invade shopping de Londrina nesta quinta-feira

As Barbies que ganharão vida nos corredores do shopping são: @alicia_betazza, @anabeatriz_palma, @anabeatrizkoike, @dudamaiap, @dudanogueira_b, @giovanapawell, @izarebecchi, @luisarolimoficial, @mariana_morial, @paolla_navas, @yasmincosta.oficiall e @yasmin_zeschau.

Idealizado pela empreendedora Manoela Diniz e com a assinatura do renomado fotógrafo de arquétipos de Barbies, Márcio Falcão, o projeto conta com a seleção de 12 jovens entre 8 e 25 anos pela Plataforma Digital CaseWorld, que terão a oportunidade de vivenciar o lançamento do filme mais aguardado do ano.

A partir das 15 horas, doze bonecas vivas desfilarão pelos corredores, encantando os espectadores com um toque do universo mágico da Barbie.

Nesta quinta-feira (20), o Royal Plaza Shopping será palco do emocionante projeto "Barbie Fora da Caixa", inspirado no lançamento do filme que narra a história da boneca mais famosa do mundo.

De acordo com Ruth Meira, assessora do Aurora Shopping, o filme, até o momento, representa a terceira maior venda de ingressos antecipados do Cineflix Aurora e conta com várias sessões lotadas durante os primeiros dias.

CLOSET DA BARBIE





E para quem ama e quer comprar looks para a boneca, o Closet da Barbie estará no piso térreo do Royal Plaza Shopping das 9 às 17 horas, no dia 20 de julho.

A empresária Márcia Regina Oliveira Pereira vai levar cerca de 200 peças, entre roupas e acessórios com preços que variam de R$ 10 a R$ 60. As bonecas também serão vendidas por valores entre R$ 75 e R$ 120.





Antes de produzir roupas de bonecas, a empresária trabalhava com laços e roupas infantis, mas foi com as roupas para Barbies que conseguiu unir a habilidade de artesã com o amor pelas bonecas ao criar roupas para as Barbies, o que impulsionou sua nova empreitada no segmento.

