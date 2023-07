Página de busca do Google fica inteiramente rosa ao pesquisar o termo "Barbie"

Em uma encantadora surpresa, a página de pesquisa do Google se transformou em um mar de rosa ao buscar pelo termo "Barbie". Essa mudança de design, que ocorreu de forma temporária, está diretamente relacionada ao lançamento do tão aguardado live action de "Barbie".







Desde a divulgação do lançamento do filme, milhões de fãs ao redor do mundo têm mergulhado em uma atmosfera mágica e colorida, que retrata a essência da icônica boneca Barbie. E o Google não ficou de fora dessa celebração.



Ao realizar uma busca pelo termo "Barbie" na plataforma de pesquisa mais popular do mundo, os usuários foram recebidos por uma experiência completamente rosa. Toda a interface da página do Google foi revestida em tons vibrantes de rosa, remetendo à estética clássica e característica da boneca.







Além da estética visualmente atraente, a página de pesquisa rosa também apresenta conteúdo relacionado ao filme, incluindo trailers, entrevistas com o elenco, sinopses e informações sobre as sessões de exibição. Dessa forma, os usuários podem ficar por dentro de todas as novidades do filme e aproveitar ao máximo essa jornada cor-de-rosa.