Festival Kinoarte de Cinema termina neste domingo em Londrina

A 24ª edição do Festival Kinoarte de Cinema (FKC) de Londrina termina neste domingo, 6, após uma semana com apresentações de curtas e longas, quatro mostras competitivas de curtas-metragens, oficina de atuação, exibições gratuitas voltadas para crianças em sala de cinema (Projeto Kinocidadão) e em praça pública (distrito da Warta). O evento começou no dia 30 de outubro, as exibições estão sendo no Espaço Villa Rica e a programação pode ser acompanhada pelo site www.kinoarte.org/festival”.







Nesta sexta-feira (4), entre os destaques está a produção nacional “Carvão”, de Carolina Markowicz, que será exibida às 21h, na Mostra Ficcional (R$12,00). A sinopse do filme traz que em uma pequena cidade do interior, uma família recebe uma proposta rentosa, mas também perigosa: hospedar um desconhecido em sua casa. Antes mesmo da chegada dele, no entanto, arranjos precisarão ser feitos, e a vida em família começa a se transformar. Porém, nenhum dos familiares, e muito menos o próprio hóspede, vê suas expectativas cumpridas. “Carvão” é um retrato ácido de um Brasil onde impera a naturalização do absurdo.Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=0qlaRgwrj-Y





Um sábado movimentado

Amanhã, sábado 5, é dia de competitiva londrinense (16h30) e nacional (primeira parte -18h30), com exibições gratuitas e votação popular e do júri oficial. Participam da competitiva londrinense de curtas os filmes: Eu acho que vou morrer (ficção/Maria Vitória Ticiani); Caminhos do Graffiti (documentário/Luciano Pascoal); Não Sai do Quarto (ficção/Junior Reghin); A Luz (ficção/Mateus Klein e Lucas Peraro); Batata Doce Assada (experimental/Ana Curotto); Urbex Espaços Abandonados Londrina (documentário/Raíssa Bessa); Albedo (ficção/Auber Silva); A Araucária e a Gralha Azul (animação/ Izabel Tiemi e Giovani Viecili).





Cinema na Warta e debate no Villa Rica

No sábado à noite, tem festa no distrito londrinense da Warta para toda a família. O Festival Kinoarte promove uma “Sessão ao Ar Livre”, aberta a população, com exibição de filmes infantis na Praça da Matriz (Rua: Eduardo Cebuslki). A exibição começa às 19h.

Já no Espaço Villa Rica, na Mostra Ficcional (R$12,00), será exibido o filme “Curtas Jornadas Noite Adentro”, com a presença do diretor Thiago B. Mendonça e após a exibição acontece um debate. O filme recebeu várias premiações como na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo/Competição Nacional e conta a história de seis sambistas paulistanos que sonham em ser descobertos na noite, alternando dias em serviços precários e madrugadas na busca por um caminho no mundo da música. Trailler: https://www.youtube.com/watch?v=NfHJoc6BZ9M

Premiação e encerramento

A programação do domingo, 6, último dia do 24º FKC, terá a apresentação de filmes da competitiva nacional, em sessões gratuitas, às 16h30 e 18h30. A cerimônia de premiação, com o resultado das competitivas internacional, nacional, paranaense e londrinense, começa às 20h30, no Espaço Villa Rica, quando os vencedores escolhidos pelos júris popular e oficial do festival serão conhecidos. Na cerimônia serão entregues os troféus Udihara (homenagem ao cineasta londrinense Hikoma Udihara) e também valores em dinheiro. O 24º Festival Kinoarte de Cinema de Londrina fecha às 21h, com a exibição da animação “Madeira”, de Felipe Augusto, da Kinoarte, seguido do filme “Regra 34”, de Julia Murat.

24º Festival Kinoarte de Cinema de Londrina.

De 30 de outubro a 6 de novembro.

Programação geral - Site: www.kinoarte.org/festival

Ingressos para as Mostras Internacional, Documental, Ficcional: R$ 12,00.