Quem é o cantor MC Poze, que comprou carro de R$ 1 milhão descalço?

MC Poze do Rodo, um dos mais famosos artistas do trap brasileiro, viralizou na última quarta (6), por aparecer descalço e sem camisa para comprar um carro avaliado em R$1,1 milhão. O vídeo foi gravado em uma concessionária no Rio de Janeiro.



No fim, nenhum dos carros que o 'trapper' testou na concessionária o encantaram, logo, o artista decidiu por uma BMW X6, carro que custa a partir de R$750 mil.





Nascido na favela do Rodo, no RJ, Poze estourou em 2019, com a faixa "Os Coringas do Flamengo", que atingiu 8 milhões de visualizações e se tornou tema das festas do time Flamengo, o que fez com que Poze fosse abraçado pela torcida.





R$ 20 MIL POR SHOW





Na época que estourou, MC Poze do Rodo recebia um cachê de R$ 20 mil por show, o que acumulava por volta de R$ 240 mil por mês - que é como ele começou a acumular sua fortuna.