Rainha Camilla diz que Kate Middleton está 'emocionada com o apoio' após revelar câncer

A família real britânica segue com seus compromissos profissionais depois do anúncio que Kate Middleton, 42, faz tratamento contra um câncer.





Na quarta-feira (27), a rainha Camilla visitou o Mercado de Agricultores de Shrewsbury, no Reino Unido, e deu notícias sobre o estado de saúde da Princesa de Gales aos jornalistas e súditos que a acompanharam no evento.

Camilla conversou com duas meninas que desenharam à mão cartões de melhoras para Kate Middleton e comentou. "Eu sei que Catherine está emocionada com todos os desejos gentis e apoio", disse a Rainha a dupla e ela chegou a sorriu ao ser perguntada se a mulher do príncipe William estava bem.





Além de Kate, o rei Charles 3º está em tratamento contra um câncer e portanto, afastado também das funções públicas. A rainha então se tornou a realeza mais importante a retornar aos compromissos oficiais dos Windsor.