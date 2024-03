Porta de 'Titanic' em que Rose se salva é vendida por cerca de R$ 3,5 milhões

A polêmica porta em que Rose se salva de morrer afogada no filme "Titanic" foi comprada em leilão por US$ 718,750 -ou mais de R$ 3,5 milhões. A peça usada no longa-metragem de James Cameron foi colocada à venda pelo site Heritage Auctions, especializado em leilões de objetos colecionáveis.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Até hoje, a porta na qual a personagem vivida pela atriz Kate Winslet se agarra no fim do filme é motivo de discussão. Isso porque, pelo tamanho do pedaço de madeira, os fãs acreditam que ela também poderia acomodar Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, que acaba se sacrificando e morrendo congelado porque só haveria espaço para um deles.

Publicidade



No ano passado, quando o filme multi-vencedor do Oscar, completou 25 anos, Cameron se reuniu com uma equipe de cientistas para testar se seria possível que Jack sobrevivesse. A conclusão foi de que, sim, ele poderia ter se salvado das águas geladas na porta junto a Rose, mas "há muitas variáveis", segundo o diretor.



"Acho que o pensamento dele foi, 'não vou fazer nada que possa colocá-la em risco'", afirmou Cameron no especial feito com a National Geographic, que recriou a cena com a equipe de "Titanic". "E acho que isso se encaixa 100% no personagem."



Ainda que seja popularmente conhecido como uma porta, o pedaço de madeira cenográfico em que a personagem de Winslet se salva é na verdade "parte do batente da porta logo acima da entrada do lounge da primeira classe [do navio]". A informação foi dada pela casa de leilões.



O item polêmico foi o que recebeu o maior lance no leilão Treasures from Planet Hollywood, da Heritage Auctions. Além dele, estavam à venda outros objetos cênicos icônicos do cinema como o vestido que Winslet usa no fim de "Titanic", o chicote de Harrison Ford em "Indiana Jones e o Templo da Perdição" e o machado de Jack Nicholson em "O Iluminado".