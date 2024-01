Rolândia vai celebrar 80 anos com shows de Fernando e Sorocaba, Jeann e Júlio e outras atrações

A Prefeitura de Rolândia prepara dois dias de festa para comemorar os 80 anos da cidade. Embora o aniversário seja no dia 28 de janeiro (domingo), a celebração começa no sábado (27) no Estádio Erich Georg e na Avenida Pesidente Bernaardes. A programação inclui dois shows nacionais e apresentações de artistas locais, praçla de alimentação e espaço infantil, com brinquedos gratuitos.





A festa começa às 10h do dia 27, com encontro de carros antigos. À tarde, haverá apresentações de rock a partir das 13h30, com as bandas Aquele Acústico e Rock Pirata, e segue para o sertanejo à noite, com apresentações de João Vitor E Gabriel, às 21h, e Jeann e Júlio, previsto para as 22h30.





No dia 28, a festa recomeça às 11h. Marcado para as 17h, Fabiano Santos e Banda sobe ao palco, seguido de João Anési e, às 20h30, Fernando e Sorocaba encerram a celebração com seus principais hits.