SBT volta com Gugu na Minha Casa, agora com Celso Portiolli no Domingo Legal

O SBT planeja um reforço para o Domingo Legal com Celso Portiolli nos próximos meses. A atração deve voltar com uma nova versão do clássico Gugu na Minha Casa, quadro de sucesso nos anos 1990 na emissora de Silvio Santos.



A informação consta no pacote comercial do Domingo Legal, que foi apresentado na semana passada para publicitários, ao qual o F5 teve acesso.

Na época em que apresentava a atração de domingos, Gugu Liberato (1959-2019) costumava visitar a casa de famosos e anônimos para saber as suas histórias e fazê-los participar de uma gincana.



Gugu citava uma lista de diversos produtos que geralmente se encontram em uma casa, e caso eles fossem apresentados, a moradora ganhava prêmios em dinheiro.

No caso de famosos, a ideia era exibir suas intimidades e o ambiente em que vivem em meio a brincadeiras. É nisso que Portiolli investirá. O apresentador atual vai reviver o quadro apenas com pessoas célebres, sem a participação de desconhecidos.



É o segundo quadro que está previsto para retornar no Domingo Legal e que foi um clássico de outrora. Existe o plano de retomar o Táxi do Gugu, renomeado como Táxi do Celso.



O revival dos quadros antigos é uma tática do Domingo Legal para enfrentar Luciano Huck na Globo, que passará a ter o seu Domingão dividido em duas partes: uma antes e outra depois do futebol.