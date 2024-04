Netflix apresenta teaser de Cem Anos de Solidão, série baseada em romance de Gabriel García Márquez

A Netflix apresenta as primeiras imagens de Cem Anos de Solidão, série baseada no célebre romance de Gabriel García Márquez. A série será lançada ainda em 2024. O teaser traz a voz de Aureliano Babilônia lendo o mítico diário de Melquíades. Neste momento, os telespectadores são transportados a Macondo, onde, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía se recorda daquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Também passam cenas espetaculares de José Arcádio Buendía e Úrsula Iguarán tentando escapar da maldição que paira sobre sua linhagem em busca da felicidade.

Com direção de Laura Mora Ortega e Alex García López, Cem Anos de Solidão é um dos projetos audiovisuais mais ambiciosos de todos os tempos da América Latina, concretizado por talentosíssimos artistas colombianos e de outros países, e filmado totalmente em espanhol na Colômbia, com o apoio da família de Gabriel García Márquez.

ASSISTA AO TEASER: