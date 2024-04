Anitta retoma estética funk, com pedrarias, jeans e muito brilho em capa de novo álbum

Projeto abre inscrições para bandas autorais de rock feminino participarem da gravação de coletânea em Londrina

O selo Lab Rec está com inscrições abertas para o Let's Go Grrrls 3, projeto que promove um festival e uma coletânea de bandas autorais de rock com vocal feminino em Londrina. Todas as selecionadas terão uma música gravada e receberão cópias dos CDs.