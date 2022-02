Disney anuncia data de estreia de série 'Obi-Wan Kenobi' com Ewan McGregor

A Disney+ anunciou nesta quarta (9) a data de estreia da série "Obi-Wan Kenobi", que traz Ewan McGregor de volta ao papel do Mestre Jedi em uma nova aventura.

A nova produção estreia dia 25 de maio e se passa dez anos após os eventos de "Star Wars: A Vingança dos Sith (2005)".

Além de Ewan, Hayden Christensen também retorna para o papel de Darth Vader e outras estrelas, como Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.





Recentemente, "Obi-Wan Kenobi" ganhou o primeiro teaser, divulgado pela Lucasfilm. No entanto, alguns fãs ficaram decepcionados: o vídeo, disponível apenas no Disney+, não é um trailer da série: é uma prévia que mostra artes conceituais, bastidores da produção e entrevistas com Ewan McGregor e a diretora Deborah Chow.