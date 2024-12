HBO quer ator de 'I May Destroy You' para Snape na série de 'Harry Potter'

A HBO negocia com o ator Paapa Essiedu para viver Severo Snape na série de "Harry Potter". De acordo com o The Hollywood Reporter, o artista recebeu a oferta da emissora, mas as conversas ainda não avançaram.





Essiedu é o primeiro nome a ser ventilado para o programa, que é a principal aposta do canal para a programação de 2026. Ele já trabalhou com a HBO na série britânica "I May Destroy You", de 2020, e também ganhou os holofotes pelo seu trabalho nos filmes "Men", de 2022, e em "The Outrun", previsto para o ano que vem no Brasil.





Snape foi vivido por Alan Rickman nos oito filmes da série nos cinemas, lançados nos anos 2000 e 2010.

Em comunicado à imprensa, a HBO diz que só confirmará negociações assim que tiver nomes confirmados no elenco da série.





A adaptação de "Harry Potter" para a televisão será comandada pela produtora Francesca Gardiner. Mark Mylod, que ficou conhecido por seu trabalho na série "Succession", também da HBO, será responsável pela direção de diversos episódios. Autora dos livros, JK Rowling será produtora executiva da adaptação.