'Irmãos Menendez': Entenda a relação de Roy, ex-Menudo, com o caso

Série de sucesso da Netflix, "Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" fez ressurgir o interesse mundial pelo assassinato de José e Kitty Menendez por seus filhos, Lyle e Erik. O crime aconteceu em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), no fim da década de 1980.







O ressurgimento do caso também trouxe à tona a relação entre José Menendez e Roy Rosselló, ex-integrante da boy band Menudo. Vice-presidente executivo da gravadora RCA, José era encarregado de promover artistas latinos e desempenhou um papel importante no auge da fama do grupo, no início da década de 1980.





A RCA era responsável por artistas como Duran Duran e Eurythmics, e, através de Menendez, assinou um contrato com o grupo latino. Foi nesta época, quando Roy tinha 14 anos, que o crime teria ocorrido. Décadas depois, ele acusou o agente de abuso sexual. A denúncia foi feita em depoimento a outro documentário, 'Menendez + Menudo: Boys Betrayed', lançado em 2023 e ainda indisponível no Brasil.





Roy diz ter sido abusado por Menendez quando viajou para uma casa da família em Nova Jersey. As alegações foram incluídas em uma petição submetida pelos advogados dos irmãos Menendez ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, buscando anular suas condenações. Roy atualmente mora em João Pessoa (PB) e em 2014 foi um dos integrante do reality show "A Fazenda 7", na Record.