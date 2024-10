Londrina celebra dia da padroeira, Nossa Senhora Aparecida

O feriado de 12 de outubro em Londrina reuniu milhares de pessoas no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, localizado na Vila Nova.





Desde às 3h30, já havia fiéis para prestigiar a primeira missa da Padroeira do Brasil e a movimentação foi intensa durante toda a manhã e tarde,

O expressivo número de pessoas em todas as missas da manhã ocupou também os salões laterais e, de pé, o público se posicionou até nas portas de saída - sem que houvesse risco para o público, dada a presença de equipes de bombeiros e seguranças.





Já passava das 11 horas e a professora aposentada Bernadete Tiepo, 73 anos, permanecia no entorno do Santuário com sua família. Moradora de Cambé, assistiu à missa das 9 horas.

"É satisfatório estar aqui. Um momento divino e para mim que sou apegada à Nossa Senhora e rezo o terço todos os dias, hoje é um dia de agradecer muito", emociona-se.





Pela saúde da família, pelo trabalho, paz no lar, a aposentada é grata e atribui à Nossa Senhora, toda a intercessão.





