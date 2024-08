Confira a programação de eventos e atrações na semana do Dia dos Pais em Londrina

Durante essa semana, Londrina terá uma repleta programação de eventos e atrações para comemorar o Dia dos Pais, comemorado no domingo (11). Sendo assim o Portal Bonde preparou uma lista com as principais atrações para curtir a data em família.

Show beneficente com espetáculo da Cia Ouro Verde de Viola Caipira



O grupo da Cia Ouro Verde de Viola Caipira, que encanta com sua bagagem cultural caipira e inspira tradição a novas gerações, apresenta clássicos como Tião Carreiro, Tonico e Tinoco, mas também insere no show melodias internacionais consagradas no cenário musical. A abertura dos portões será às 19h30, e o início do show às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla por R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia social, a partir da doação de 1 kg de alimento. O dinheiro arrecado com bilheteria será revertido ao Hospital Evangélico de Londrina.

Na quinta-feira (8), o GAHEL (Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina) promoverá um evento beneficente no Cine Teatro Ouro Verde às 20h. A apresentação ''Cantos e Encantos ao Som da Viola Caipira'' vai levar ao público um repertório completo de músicas de grandes nomes do sertanejo raiz.

Passeio motociclístico comemorativo aos 170 anos da PMPR





No sábado (10), em celebração do dia dos pais e em comemoração aos 170 anos da PM (Polícia Militar) do Paraná, heverá um passeio motociclístico, saindo da sede do 5º Batalhão da PM, na zona sul, em direção ao Londrina Norte Shopping. A concentração dos motociclistas acontecerá às 8h, e a saída está prevista para às 10h em direção ao Shopping.





Foram convidados diversos motoclubes e as forças de segurança, como PRF (Polícia Rodoviária Federal), PRE (Polícia Rodoviária Estadual), Guarda Municipal, além do 5º e do 30º Batalhão da PM. Podem participar qualquer motociclista, basta ir até o local no horário determinado.

Os motociclistas poderão deixar suas motos estacionadas no estacionamento do Norte Shopping durante todo o dia, participando das atividades que serão realizadas no ''Rota Norte Shopping''. Além disso, haverá pista de moto habilidade e prova de marcha lenta. Inclusive, com instrutora e juíza para o campeonato, que será realizado no sábado. Quem quiser participar da motociata e das atividades com as motocicletas poderá se inscrever através do LINK .





A programação do Rota Norte Shopping que será realizado no sábado (10) e domingo (11), das 10h às 22h, incluí também shows ao vivo com diversas bandas, além de uma ampla praça de alimentação, encontro de motociclistas e para as crianças, haverá espaço kids.

As lojas do Londrina Norte Shopping estarão com produtos e preços especiais para garantir o presente dos pais.