Netflix anuncia sequência de 'Sintonia' e 'Irmandade'; veja outras produções

A Netflix anunciou nesta terça-feira (23) as novidades que o ano de 2022 trará para a produção de conteúdos brasileiros na plataforma. Através do evento Mais Brasil na Tela, o streaming mostrou a dedicação para apresentar novas histórias brasileiras, cada vez mais autênticas e representativas em todos os gêneros e formatos.



Os novos filmes serão os mais variados, contando histórias desde um drama romântico em "Depois do Universo", com Giulia Be e Henry Zaga, até o primeiro filme de ação original Netflix, "Carga Máxima", estrelado por Thiago Martins. A plataforma ainda promete mais um filme de natal, intitulado "Um Natal Cheio de Graça", e a produção de "Biônicos", filme de ficção científica dirigido por Afonso Poyart.



Já as séries trarão boas notícias para fãs das tramas da plataforma. "Sintonia" foi renovada para sua terceira temporada e "Cidade Invisível", "Irmandade" e "Bom Dia Verônica" também tiveram suas sequências confirmadas no evento. Além disso, será produzida a minissérie "Todo dia Mesma Noite", uma abordagem sobre o incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, que ocorreu em 2013.



A Netflix também terá a primeira sitcom filmada com plateia, intitulada "A Sogra que Te Pariu". O projeto será apresentado pelo humorista Rodrigo Sant'anna, 40, que também terá seu primeiro especial de comédia, chamado "Cheguei", que irá tratar sobre sua trajetória.

Ainda na comédia, o humorista Whindersson Nunes, 26, também ganhará outro especial, intitulado "Whindersson Nunes: É de mim mesmo". A plataforma também trouxe novidades para fãs de realities, e confirmou a segunda temporada dos sucessos "Casamento às Cegas Brasil" e "Brincando com Fogo Brasil".



Quanto a novos realities, a produtora anuncia "Iron Chef Brasil", com apresentação de Fernanda Souza, 37, "Ideias a venda" sob comando da apresentadora Eliana, 48, e a gravação do "Queer Eye Brasil". A Netflix ainda trará novidades para conteúdos infantis, com a série de animação "O Menino Maluquinho".



A plataforma trará também novas produções, como "Acorda Carlo", uma animação original brasileira sobre um menino de 7 anos, que dormiu por 20 e acordou ainda criança, agora encontra seus amigos que são adultos.