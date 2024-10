Netflix inicia gravações de 'Casamento às Cegas Brasil 5', para participantes acima de 50 anos

Papai Noel chega aos shoppings de Londrina a partir desta sexta; confira a programação

Com o fim de ano chegando, as crianças começam a mergulhar no clima natalino e já pensam no que irão pedir para o Papai Noel de presente de Natal. Os pedidos para o bom velhinho poderá ser feito a partir desta sexta-feira (1º), data em que o Papai Noel