Participante de 'Casamento às Cegas 4' pede desculpas por mentira de um relacionamento aberto

Participante de "Casamento às Cegas Brasil 4", Alexandre Thomaz contou aos seus seguidores que mentiu sobre um relacionamento aberto com Renata Giaffredo. Ele afirmou que a história foi inventada pela ex-companheira durante o episódio de reencontro do elenco e embarcou na ideia. "Fui pego de surpresa. Depois fui entender e continuei com essa história, o que não deveria ter feito. Estou pedindo desculpas e me retratando", começou Alexandre.



Empresário reconheceu ter vivido uma paixão dentro do reality, da Netflix, mas do lado de fora o relacionamento não foi muito à frente. "O casamento durou duas semanas. Vimos que éramos mais amigos", explicou ele que alegou não ter visto mais Renata. "Só um ano depois, no reencontro do elenco, ela falou do relacionamento aberto, que não existiu.

Alexandre ainda acusou Renata de ter sido influenciada por uma assessora. No mês passado, a advogada se manifestou nas redes sociais, alegando ter sido enganada e desrespeitada por Alexandre, o que teria levado ao fim do relacionamento aberto. "Elas colocaram [a situação] contra mim, porque o programa é voltado ao público feminino, então eu seria o 'macho escroto", lamentou nesta quarta-feira (18).



Ele disse também acreditar que foi usado para criar uma fanfic e atrair engajamentos. "O programa tem um público majoritariamente feminino, obviamente sobraria para mim. Sempre fui muito amigo dela e abracei essa mentira durante o reencontro para evitar um vexame, mas a verdade é que nunca existiu relacionamento aberto entre nós dois".



Horas depois, Renata Giaffredo postou um vídeo dos dois dando detalhes da relação "mais leve e moderna" e escreveu na legenda. "Ele ainda diz que não sabia de nada".