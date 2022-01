'Rebelde' é renovada para segunda temporada apenas 4 dias após a estreia

A Netflix anunciou neste domingo (9) que encomendou uma segunda temporada da série "Rebelde", baseada na franquia que fez sucesso em toda a América Latina no começo dos anos 2000. Também foi informado que o cantor mexicano Saak, 26, fará parte do elenco da próxima leva de episódios, que ainda não tem data de estreia prevista.



As novidades foram compartilhadas com fãs durante o evento "Somos Todxs Rebelde", apenas quatro dias depois do lançamento da primeira temporada, que ocorreu na última quarta-feira (5). Desde então, a série figura em primeiro lugar entre os conteúdos mais consumidos dentro da plataforma no Brasil.



O evento, realizado de forma virtual, contou com a participação dos protagonistas da trama, entre os quais a brasileira Giovanna Grigio. Ela foi responsável por revelar a versão em português da música "Sálvame", que também ganhou um clipe e já está disponível nas plataformas digitais.



Ao lado de Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Franco Masini, Selene, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo e Andrea Chaparro, Giovanna respondeu a perguntas e leu comentários que os fãs fizeram por meio das redes sociais. Também foram apresentados vídeos sobre a vida dos atores as histórias de bastidores e o estilo dos novos uniformes.

A história da série faz referência ao fenômeno que se tornou a versão mexicana de "Rebelde", de 2004, por sua vez baseada em um original argentino exibida entre 2002 e 2003. O cenário ainda é a Elite Way School –ou EWS, como é chamada agora–, a mesma onde estudaram Mía (Anahí), Diego (Christopher von Uckermann), Roberta (Dulce María), Miguel (Alfonso Herrera), Lupita (Maite Perroni) e Giovanni (Christian Chávez).



Porém, a escola particular ganhou um banho de loja. Agora, a instituição é uma das maiores referências na área e recebe alunos de todo o mundo para disputar vagas em seu disputado programa de excelência em música –o que justifica a presença de alunos como a brasileira Emilia Alo, vivida por Giovanna Grigio