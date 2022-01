Série documental de Neymar na Netflix ganha trailer completo

A Netflix divulgou nesta terça-feira (11) o trailer da série documental "Neymar: O Caos Perfeito", que tem sua estreia marcada para o próximo dia 25 na plataforma.



Com três episódios de 50 a 60 minutos cada, a produção conta a história e os bastidores da vida do atacante brasileiro, desde o seu surgimento no Santos até a chegada ao Paris Saint-Germain, clube que defende desde 2017.

Ex-companheiros de Barcelona, como Lionel Messi e Luis Suárez, dão depoimentos à série, assim como Kylian Mbappé, seu colega de PSG. David Beckham, astro do futebol inglês e hoje dono do Miami Inter, da MLS, também aparece no trailer falando sobre Neymar.



A série documental é dirigida por David Charles Rodrigues e tem entre seus produtores-executivos o jogador de basquete LeBron James.