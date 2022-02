'The Good Doctor' e 'Que Rei Sou Eu?': Veja o que chega ao Globoplay em março

A série documental "Elza & Mané - Amor em Linhas Tortas" e a novela "Que Rei Sou Eu?" (1989) são dois destaques dos lançamentos de março do Globoplay. A primeira parte da quinta temporada de "The Good Doctor" e um documentário sobre os bastidores da mudança de Luciano Huck para os domingos da Globo são outras estreias programadas para o mês.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A série original Globoplay sobre a história da paixão entre Elza Soares e o jogador Mané Garrincha entra no catálogo da plataforma a partir da próxima sexta (4). Com direção de Caroline Zilberman, a produção mostra o romance entre os dois grandes ídolos brasileiros e trafega por assuntos como preconceito, alcoolismo, violência doméstica e perseguição política.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Outro documentário original programado para março é "Domingão com Huck: A História da História", que mostra em 90 minutos as rotinas e os bastidores da criação do programa que Luciano Huck assumiu em setembro na Globo, ao substituir Fausto Silva que deixou a emissora após mais de 30 anos no comando do Domingão com Faustão.





Já dentro do projeto de resgate dos clássicos da teledramaturgia, "Que Rei Sou Eu?" será disponibilizada a partir de 14 de março. Na história que se passa no reino fictício de Avilan, o príncipe bastardo Jean Pierre (Edson Celulari) lidera um grupo de revolucionários contra os conselheiros que invadiram o palácio da rainha Valentine (Tereza Rachel) e tomaram o poder.





A novela "Sonho Meu" (1993-1994), por sua vez, com Patricia França e Leonardo Vieira, será disponibilizada em 28 de março. Também estreiam na plataforma duas tramas portuguesas: "Na Corda Bamba" (2019-2020) em 7 de março, e a primeira parte de "Amar Demais" (2020), ainda sem data definida.

Continua depois da publicidade





Ainda em março entra na plataforma a primeira parte da quinta temporada de "The Goode Doctor", que vai mostrar os preparativos para o casamento entre Shaun (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara)





LANÇAMENTOS





1º de março





Série "Chicago Med" T6

Série "Chicago Fire" T9





3 de março





Série "A Mentira"





4 de março





Série documental "Elza e Mané - Amor em Linhas Tortas"





7 de março





Novela "Na Corda Bamba" T1





14 de março





Novela "Que Rei Sou Eu?





28 de março





Novela "Sonho Meu"





SEM DATA





Série "The Good Doctor" T5 - Parte 1

Série "NCIS Los Angeles"

Série "A Ilha da Fantasia"

Documentário "Domingão com Huck: A História da História"

Novela "Amar Demais" T1 - Parte 1