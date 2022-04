Barões da Pisadinha trazem seu ritmo eletrizante à ExpoLondrina

Os Barões da Pisadinha têm arrebatado multidões por onde passam e, nesta sexta-feira (8), na ExpoLondrina, não será diferente. Além da etapa do rodeio em touros, Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado), que antes eram conhecidos como Barões do Forró, desembarcam na cidade para cantar o sucesso que lhes rendeu a mudança de nome do grupo: a pisadinha, ritmo dos quais os dois são precurssores e vem encantando a todo o Brasil. No mesmo palco também se apresenta Dennis DJ. Em seguida, na Casa do Criador, as atrações são a dupla Dan & Luca e Lorena.

A pisadinha que traz os Barões a Londrina levou a dupla ao Top 100 de artistas no Spotify no Brasil. Entre os sucessos que o público da ExpoLondrina vai cantar está "Quem me Colocou Pra Beber". Apesar de falar sobre um término de um relacionamento, a canção tem a batida pra cima, a alegria, o alto astral e o bom humor que marcam a dupla. O que marca os Barões é, ainda, a dança que se baseia em pisar com força no chão, uma influência do forró nordestino e suas variações como baião, xote e arrocha. Entretanto, para a dupla, a pisadinha é mais dançante, mais elétrica e mais pra frente.





No palco principal também se apresenta Dennison de Lima Gomes, o Dennis DJ, natural de Duque de Caxias (RJ) e responsável por ajudar a produzir alguns dos hits mais famosos do funk carioca, entre eles, “Cerol na Mão”, “Um tapinha não dói”, “Dança da Motinha”, “Vai Lacraia” e “Já é Sensação”. Depois de uma década nos bastidores do funk ajudando a escrever a história do gênero, Dennis resolveu mergulhar em turnês pelo Brasil todo. E se transformou num empreendedor do funk, além de um pop star. O artista tem trabalhos com Claudia Leite, MC Livinho, Latino, MC Marcinho, Mc Pikachu, MC TH, Zaack e Jerry, MC Davi, Mc Kekel MC Nandinho e Nego Bam. O set lista está imperdível, como “Malandramente”.