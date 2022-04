Confira as regras de acesso ao Parque Ney Braga durante a ExpoLondrina 2022

Crianças até 6 anos – NÃO PAGAM





Crianças de 7 até 12 anos – PAGAM MEIA-ENTRADA





Estudantes matriculados no ensino fundamental, regular, médio ou superior, DEVERÃO APRESENTAR A CIE – CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL, QUE CONTÉM NOME COMPLETO, FOTO ATUALIZADA, DATA DE NASCIMENTO, GRAU DE ESCOLARIDADE, NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA QUAL O ESTUDANTE ESTEJA MATRICULADO, DATA DE VALIDADE ATÉ 31 DE MARÇO DO ANO SUBSEQUENTE AO DA SUA EXPEDIÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL, conforme a lei Federal nº 12.933/13 e Decreto nº 8.537/15 – PAGAM MEIA-ENTRADA.





Os JOVENS de 15 a 29 anos de idade, de baixa renda e inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), com foto, o documento deve ser expedido por órgão público - PAGAM MEIA-ENTRADA.





APOSENTADOS portando documento de identificação junto ao INSS, conforme lei 142 de 08.05.13, com foto – PAGAM MEIA-ENTRADA.

IDOSOS de 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos de idade, Lei 10.741/03 Art. 23 do Estatuto do idoso – PAGAM MEIA-ENTRADA.





IDOSOS com 65 (sessenta e cinco) anos em diante – NÃO PAGAM





Portadores de NECESSIDADES ESPECIAIS (cadeirantes, cegos, portadores de síndrome de down) e um acompanhante – NÃO PAGAM INGRESSO.





DOADORES DE SANGUE identificados por documento oficial expedido pela Secretaria de Estado da Saúde, atualizado (com datadefinida para a próxima doação) – PAGAM MEIA-ENTRADA.





PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO E PARTICULAR DO PARANÁ, com apresentação de contracheque, holerite ou carteirinha, acompanhado de documento com foto - PAGAM MEIA-ENTRADA.