DJ Samhara, Sevenn, Menos é Mais, Marcus Cirillo e Adriano do Vale completam grade de atrações da ExpoLondrina

A SRP (Sociedade Rural do Paraná) divulgou ao longo deste domingo (13) mais atrações além dos shows já anunciados no dia 17 de fevereiro para a 60ª edição da ExpoLondrina. DJ Samhara, Sevenn DJ, Menos é Mais, Marcus Cirillo e o locutor Adriano do Vale completam a grade de atrações. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

No dia 3 de abril, além de Gusttavo Lima, o público também vai curtir o som de Sevenn DJ para fechar o domingão em um Sunset cheio de estilo. Continua depois da publicidade





A abertura do Rodeio está marcada para dia 7 de abril e já tinha a confirmação do show das irmãs Maiara e Maraisa. Para completar a quinta-feira, a DJ Samhara volta a Londrina com mais música boa para animar o público. A abertura do Rodeio está marcada para dia 7 de abril e já tinha a confirmação do show das irmãs Maiara e Maraisa. Para completar a quinta-feira, a DJ Samhara volta a Londrina com mais música boa para animar o público.





Quem disse que em dia de Final de Rodeio não ia ter nenhuma atração para animar o pessoal? O Grupo Menos é Mais chega com aquele pagodinho que muita gente gosta. E que tal dar umas risadas também com Marcus Cirillo? A Final do Rodeio terá pagode e stand up comedy para o público. Quem aí gostou? Continua depois da publicidade